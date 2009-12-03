)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать магазин на джумле.
От исполнителя требуется установить и настроить магазин.
На главной странице должны быть размещены иконки(баннеры), должна быть возможность увеличивать и уменьшать их в зависимости от кол-ва ассортимента:
1.Ткань для скатертей, кликаем, разбита на дизайны:
1.1 Дизайн Итали
1.2.Дизайн Паломо
1.3.Дизайн Ариадна
1.4. и т.п. и т.д.
Единица измерения погонный метр (п.м.)
выбрав дизайн, переход на страницу с каталожным фото, описание товара, цена и пр. Товар в корзину.
2.Скатерти текстильные
переход на страницу с каталожным фото, описание товара, цена и пр.
единица измерения - шт.
3.Салфетки текстильные
переход на страницу с каталожным фото, описание товара, цена и пр.
единица измерения - шт.
4. VIP текстиль.
4.1. скатерти
4.2. салфетки
4.3. кухня
4.4. постельное белье
4.5. махровые полотенце
Предусмотреть возможность выбора отгрузки со складов:
г.Москва,
г.Нижний Новгород,
г.Новосибирск.
Оплата:
Выписать счет (юрлицо), Я-деньги, Webmoney, Почта России (наложенным платежом)
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