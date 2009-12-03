Нужно создать магазин на джумле.

От исполнителя требуется установить и настроить магазин.

На главной странице должны быть размещены иконки(баннеры), должна быть возможность увеличивать и уменьшать их в зависимости от кол-ва ассортимента:

1.Ткань для скатертей, кликаем, разбита на дизайны:

1.1 Дизайн Итали

1.2.Дизайн Паломо

1.3.Дизайн Ариадна

1.4. и т.п. и т.д.

Единица измерения погонный метр (п.м.)

выбрав дизайн, переход на страницу с каталожным фото, описание товара, цена и пр. Товар в корзину.

2.Скатерти текстильные

переход на страницу с каталожным фото, описание товара, цена и пр.

единица измерения - шт.

3.Салфетки текстильные

переход на страницу с каталожным фото, описание товара, цена и пр.

единица измерения - шт.

4. VIP текстиль.

4.1. скатерти

4.2. салфетки

4.3. кухня

4.4. постельное белье

4.5. махровые полотенце

Предусмотреть возможность выбора отгрузки со складов:

г.Москва,

г.Нижний Новгород,

г.Новосибирск.

Оплата:

Выписать счет (юрлицо), Я-деньги, Webmoney, Почта России (наложенным платежом)