Нужна панель для игрового хостинга

$100
ХостингЗакрыт2 заявки147 просмотров
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Нужна панель для управления серверами на игровом хостинге!

Поддерживаемые игры: cs 1.6; cs:s; samp; L4D; Team Fortress 2

Панель на подобе как у myarena.ru или как на сервачке

Ну в крайнем случае как на host-game.ru

12 лет назад
Stalin_diz
Дмитрий 
29 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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