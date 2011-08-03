Китайский домен привязать к американскому хостингу

ХостингЗавершен2 заявки160 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется домен www.proftuners.cn "привязать" к хостингу https://backstage.site5.com/, и сделать пере адресацию на www.proftuners.com. Конечно если это возможно. Если нет, то на http://en.hichina.com/index.asp довести все до ума, и сделать пере адресацию на www.proftuners.com.

12 лет назад
Vladimir2373
Владимир 
47 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
RikUkr
Кирилл 
50 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$18
1 день
Все сделано отлично, рекомендуем.
рекомендую