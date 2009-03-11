Обновить php 5.1.6 на 5.2.8

ХостингЗавершен14 заявок345 просмотров
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Информация

имеется : Vps server c Plesk 8.6.0 и Occent

нужно сделать :

Помочь обновить Php c версии 5.1.6 на 5.2.8 последнию версию

PHP
15 лет назад
grabichev
Андрей 
41 годИзраиль
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
asdffdsa
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Очень признателен Максиму , за его проделанную работу. Хороший специалист в своем деле. Работа выполнена на отлично. Буду продолжать сотрудничество.СПАСИБО
С Андреем приятно иметь дело. Быстро и четко формулирует задание и дает всю необходимую для выполнения работы информацию. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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