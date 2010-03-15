Сегодня перешел на новый хостинг, залил стандартную джумлу, все по дефолту, но работает только главная http://17935.phpist.web8.ukraine.com.ua/ Думаю проблема в htaccess.txt, надо исправить аська 355956478
Переехать с одного хостинга на другой
Требуется перенести сайт с одного хостинга на другой.
Сайт на джумле. Сидит на hc.ru переезжает на eskhosting.com
Принимаю заявки только здесь и только со стоимостью услуги и сроком исполнения.
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