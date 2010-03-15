Переехать с одного хостинга на другой

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Закрыт10 заявок246 просмотров

Требуется перенести сайт с одного хостинга на другой.

Сайт на джумле. Сидит на hc.ru переезжает на eskhosting.com

Принимаю заявки только здесь и только со стоимостью услуги и сроком исполнения.

Joomla
15 лет назад
happy-art
Татьяна 
49 лет
18 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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