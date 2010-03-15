Помочь выбрать сервер, поставить, настроить

  1. Биржа фриланса
  2. Хостинг
Закрыт7 заявок191 просмотр

Такие задачи

1. Помочь найти и купить сервер. В Москве желательно.

2. Проконтролировать его установку на Co-location

3. Установить все необходимое ПО

4. Перенести сайт с хостинга nic.ru

5. Поддержка сервера удаленно, если будут возникать какие то проблемы итп

Сроки 1 неделя.

По деньгам выслушаю предложение. wmr или наличные.

15 лет назад
vladsold
Влад 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
26 отзывов(-1)

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Нет заявок фрилансеров