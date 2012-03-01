Помощь в настройке bind centos

Нужен настроить VPS-хостинг: домен, панель управление, ftp-пользователь, база данных mySQL, почтовые ящики и удаленное подключение к бд mySQL через порт mySQL ODBC (это самое важное!).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно чтобы вы провели консультацию по настройке dns зоны на vds
bind уже поставлен, нужно чтобы по скайпу рассказали что еще нужно доделать чтобы заработали ns1 и ns2 записи
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