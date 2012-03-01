Помощь в настройке bind centos

ХостингЗакрыт8 заявок151 просмотр
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Нужно чтобы вы провели консультацию по настройке dns зоны на vds

bind уже поставлен, нужно чтобы по скайпу рассказали что еще нужно доделать чтобы заработали ns1 и ns2 записи

CentOS
12 лет назад
Temi4
Артем 
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
mizer911
Михаил 
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$15
1 день
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