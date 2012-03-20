Перенос сайтов на новые домены + регистрация

$50
ХостингЗавершен10 заявок141 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется произвести перенос сайтов на новые домены, а также сделать переадресацию на них со старых адресов

12 лет назад
s3rious1988
Алексей 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
developers
Алексей 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
12 лет назад
$50
1 день
Работу выполнил быстро и качественно!Рекомендую к сотрудничеству!
Как обычно все на высоте. рекомендую.
  • Похожие заказы

  • Консультации и настройка сервера

    $100

    У меня есть несколько проектов, все они на расшаренном хостинге от hoster.ru, тариф Мега-1. Последние пару недель все мои сайты стали довольно часто дружно полеживать. Это проблема первая. Проблема 2. Один из проектов в ближайшем будущем ...

    Хостинг2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Переехать с хостинга

    $50

    В данный момент хостимся на Majordomo.ru - очень нестабильный хостинг. Планируем уйти на http://ru.hetzner.com/ 1. Произвести регистрацию на хостинге http://ru.hetzner.com/ (подобрать тарифный план), помочь оплатить хостинг. 2. Перебросить один сайт и три домена (парковка) на вышеуказанный сайт.

    Хостинг15 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Перенести сайт на другой хостинг

    Необходимо перенести сайт с одного хостинга на другой. Подробнее: Хостинг на котором сейчас находится сайт - http://www.hostplus.ws/ Хостинг на который нужно перенести сайт - http://www.x-host.ua/ Сайт - http://www.kvinstyle.com.ua/ (работает на Joomla) Нужно сделать, чтобы все работало совершенно так же на ...

    Хостинг13 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Переезд на другой хостинг

    Требуется перенести на новый хостинг 4 сайта С Timeweb виртуальный на VPS c нижеуказанными требованиями www.infobox.ru предварительно настроить VPS Системные требования OS Linux (Debian, Ubuntu, CentOS), (FreeBSD Не рекомендуется) ОЗУ от 512Мб HDD от 5 Гб Для работы модуля необходимо следующее ...

    Хостинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Нужна помощь с почтой на сервере

    Создали в Direct Admin почтовый ящик для домена, но на него не доходят письма. С отправкой нормально вроде. Нужна помощь в настройке нормальной работы ящика.

    Хостинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Поставить сайт на хостинг

    Нужно поставить интернет магазин WebAsyst Shop-Script. На новый хостинг. Есть бэкап. Скрипт магазина и база. Раньше стоял на dedicated сервере. Теперь взял shared hosting http://www.colocall.net/colocation/web-hosting.html

    Хостинг1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Настройка VPS-хостинга

    Нужен настроить на Debian VPS-хостинге PLESK, ftp-пользователь, база данных mySQL, почтовые ящики. Короткое описание и обучение для самостоятельная работа с база данных и ящики.

    Хостинг1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Перенос на другой сервер

    Необходимо перенести несколько сайтов с одного сервера на другой. И там, и там стоит ISP manager. Нужно перенести полностью пользователя. Работа скорее за отзыв.

    Хостинг9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад