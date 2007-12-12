УСЛОВИЯ: Мне требуется консультация по Linux в таком формате: - Ниже перечислены задачи - От Вас требуется: - - Назвать программу, которая за это отвечает. - - Если настравивается через файл конфигурации: - - - Указать путь к файлу (файлам). - - ...
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предоставить хоста 8Мб, перенести домен funkybit.net, настроить конфиг скрипта
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