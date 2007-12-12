Предоставить хоста 8Мб, перенести домен.

Очень приятный человек. Постоянно в сети, всегда ответит на любой интересующий вопрос, проконсультирует и даже может сделать какую нибудь не большую услугу беcплатно :) Насчёт выполненой работы -> просто 10++ ставлю. Мне очень понравилось работать с этим человеком! Надеюсь, он выйграет следующие мои торги ;)