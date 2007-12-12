Предоставить хоста 8Мб, перенести домен.

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предоставить хоста 8Мб, перенести домен funkybit.net, настроить конфиг скрипта

16 лет назад
mp3_progect
Андрей 
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
5 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
IndexOne
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$10
7 дней
Очень приятный человек. Постоянно в сети, всегда ответит на любой интересующий вопрос, проконсультирует и даже может сделать какую нибудь не большую услугу беcплатно :) Насчёт выполненой работы -> просто 10++ ставлю. Мне очень понравилось работать с этим человеком! Надеюсь, он выйграет следующие мои торги ;)
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