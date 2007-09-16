Консуль-я где что лежит в Ubuntu Linux 7.10 Server

УСЛОВИЯ:

Мне требуется консультация по Linux в таком формате:

- Ниже перечислены задачи

- От Вас требуется:

- - Назвать программу, которая за это отвечает.

- - Если настравивается через файл конфигурации:

- - - Указать путь к файлу (файлам).

- - - Указать командную строку, которой конфигурация применяется без перезагрузки всей системы. (Restart демона?)

- - Если настраивается через командную строку:

- - - Указать команду, у которой я смогу посмотреть [xxx --help] или [man xxx]. Разжевывать не надо.

У меня 5 лет опыта администрирования Windows, рассказывать про технологии не требуется.

С Linux знаком на уровне: cp, rm, chmod и т.п.

Речь идет исключительно об Ubuntu 7.10 Server (инсталлирована, звездочки DNS, LAMP, OpenSSH поставлены были)

ЗАДАЧИ:

- Поменять язык на русский в уже установленной системе

- Настройка IP/Subnet/Gateway/DNS

- Файрволл

- SSH-сервер

- DNS-сервер

- Почтовый сервер POP3/SMTP

- FTP-сервер