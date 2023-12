Консуль-я где что лежит в Ubuntu Linux 7.10 Server

Есть сайт, кодировка UTF-8. Кодировки сервера: character set client utf8 (Global value) cp1251 character set connection utf8 (Global value) cp1251 character set database cp1251 character set results utf8 (Global value) cp1251 character set server cp1251 character set system utf8 collation connection utf8_unicode_ci (Global value) cp1251_general_ci collation ...