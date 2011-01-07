Скомпилировать PHP

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Хостинг
Завершен4 заявки233 просмотра

Есть сервер на gentoo

Там уже стоит apache + php

Проблема в том, что php скомпилирован с поддержкой mysql , но без поддержки postgresql

Надо его перекомпилировать так, чтобы там был еще и postgresql. То-есть вот все, что там есть, но еще что-бы и postgresql поддерживал.

Доступы к серверу не даю.

Работа происходит через teamviewer.

Оплата 5$ по факту исполнения.

P.S. На сервере уже работают другие проекты. Просьба обращаться тем, кто знает, что делать, потому как долгий простой сайтов в нерабочем состоянии будет воспринят негативно.

P.P.S. Просто написать emerge -pv php не получиться. Там какие-то MASKED PACKAGES

ApacheMySQLPHPPostgreSQL
14 лет назад
Enkvist
Антон 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

adminstation
Виталий 
59 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$5
1 день
Виталий, справился. Без лишних понтов взял и сделал. Рекомендую.
В моей более чем 3-х летней практике работы на weblancer очень редко встречались такие замечательные заказчики как Антон. Во всех отношениях. Добавить, пожалуй, больше нечего. Надеюсь продолжить сотрудничество.

Заявки фрилансеров

adminstation
Виталий 
59 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад

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