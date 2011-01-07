Есть сервер Юбунту с мейл сервером Постфик. Проверить настройки СМТП сервера, чтоб письма могли отправлятся только локальними скриптами на сервере. (тоесть недоступность сервера для спаммеров) Указивайте пожалуйста цени
Скомпилировать PHP
Есть сервер на gentoo
Там уже стоит apache + php
Проблема в том, что php скомпилирован с поддержкой mysql , но без поддержки postgresql
Надо его перекомпилировать так, чтобы там был еще и postgresql. То-есть вот все, что там есть, но еще что-бы и postgresql поддерживал.
Доступы к серверу не даю.
Работа происходит через teamviewer.
Оплата 5$ по факту исполнения.
P.S. На сервере уже работают другие проекты. Просьба обращаться тем, кто знает, что делать, потому как долгий простой сайтов в нерабочем состоянии будет воспринят негативно.
P.P.S. Просто написать emerge -pv php не получиться. Там какие-то MASKED PACKAGES
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