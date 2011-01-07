Скомпилировать PHP

Есть сервер на gentoo

Там уже стоит apache + php

Проблема в том, что php скомпилирован с поддержкой mysql , но без поддержки postgresql

Надо его перекомпилировать так, чтобы там был еще и postgresql. То-есть вот все, что там есть, но еще что-бы и postgresql поддерживал.

Доступы к серверу не даю.

Работа происходит через teamviewer.

Оплата 5$ по факту исполнения.

P.S. На сервере уже работают другие проекты. Просьба обращаться тем, кто знает, что делать, потому как долгий простой сайтов в нерабочем состоянии будет воспринят негативно.

P.P.S. Просто написать emerge -pv php не получиться. Там какие-то MASKED PACKAGES