Удалённый системный администратор

В связи с увеличением кол-ва клиентов требуется 3 системных администратора веб-хостинга

График работы в 2 смены (время Киевское):

1 смена с 9-00 до 18-00

2 смена с 18-00 до 1-00

Основные должностные обязанности:

1. Следить за системой мониторинга и в случае возникновения проблем исправлять их

2. Общаться в ICQ с пользователями хостинга и решать их проблемы

3. Обрабатывать запросы по системе тикетов

Требования к кандидату:

1. Русский язык без ошибок

2. Ответственность

3. Аналитический склад ума

4. Локальная ОС Linux

5. Настройка и оптимизация небольших серверов по существующей документации (в основном веб-серевера)

6. Знание ОС Linux Ubuntu

7. Внимательность

8. Уменее отвечать на вопросы

Оплата:

- Испытательный срок - 1 мес

- ЗП на испытательный срок - $100 мес

- Основная ЗП - $200 мес

- Если Вы работаете весь месяц без серьёзных ошибок и проблем - ЗП увеличивается

- 5 смен в неделю