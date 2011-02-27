Удалённый системный администратор

Поддержка 2-х vps. На каждом предполагается до 30 небольших сайтов. Нужен грамотный специалист по администрированию этих серверов. Ловить вирусы (если будут), менять root пароли, починять упавшую почту. Чтобы был доступен и разбирался, что делает. Оплата ...
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В связи с увеличением кол-ва клиентов требуется 3 системных администратора веб-хостинга
График работы в 2 смены (время Киевское):
1 смена с 9-00 до 18-00
2 смена с 18-00 до 1-00
Основные должностные обязанности:
1. Следить за системой мониторинга и в случае возникновения проблем исправлять их
2. Общаться в ICQ с пользователями хостинга и решать их проблемы
3. Обрабатывать запросы по системе тикетов
Требования к кандидату:
1. Русский язык без ошибок
2. Ответственность
3. Аналитический склад ума
4. Локальная ОС Linux
5. Настройка и оптимизация небольших серверов по существующей документации (в основном веб-серевера)
6. Знание ОС Linux Ubuntu
7. Внимательность
8. Уменее отвечать на вопросы
Оплата:
- Испытательный срок - 1 мес
- ЗП на испытательный срок - $100 мес
- Основная ЗП - $200 мес
- Если Вы работаете весь месяц без серьёзных ошибок и проблем - ЗП увеличивается
- 5 смен в неделю
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