Установить движок на хостинг

Нужно перенести интернет магазин на другой хостинг. времени займет не много. www.flyshop.com.ua
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Здравствуйте, ув. Фрилансы!
Нужно установить полностью движок со всеми модулями и шаблоном: Серый 'Future" (by SpaRтS aka Future Studio) на хост.
http://tutweb.ru/social/social_reliz/1466-vk-cms-engine-10.html
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