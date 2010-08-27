Перенести сайт с одного хостинга на другой

Необходимо перенести базу сайта с хостинга где он сейчас на другой. сайт находится на руцентре , просьба точно написать что вам надо для того чтобы перенести сайт, какие данные, так же нужно перенести почту

Пишите сроки и сумму ,

обращайтесь в аську 554 303 577

или skype: dibrov83

Сергей