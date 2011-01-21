Установка OpenCart на хостинг

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Завершен2 заявки211 просмотров

Требуется установит Opencart на хостинг. Произвести основные настройки, чтобы можно было заниматься добавлением товара в каталог и прочее. В дальнейшем скорее всего потребуется доработка по функционалу. Пишите, предлагайте свои расценки.

Opencart
14 лет назад
Makarov-alex
Алексей 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

krotish
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
21 отзыв
14 лет назад
$35
1 день
Грамотный специалист, работа сделана четко и быстро, а главное качественно. Советую всем.
Отличный заказчик! Никаких проблем с оплатой, чёткая постановка цели. Буду рад, если когда-нибудь ещё случится поработать с Алексеем.

Заявки фрилансеров

krotish
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
21 отзыв
14 лет назад

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