Здравствуйте. Необходим человек, способный гонять трафик на лендинги. Всего около 10 страниц. Желателен опыт работы под Украину.
Аудит рк в яндексе
Нужно сделать аудит рекламной кампании в яндекс директ.
Напишите сколько вы хотите за работу и что можете гарантировать после аудит.
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