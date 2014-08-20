Настройка блоков адсенс для повышения ctr

Добрый день. Необходимо настроить блоки рекламы google adsense на моем сайте таким образом, чтобы конверсия составляла более 2,5%. Нужен человек с опытом работы с adsense, который уже достигал таких результатов. Сайт посвящен бодибилдингу и фитнесу. После завершения работ, если на протяжении недели конверсия держится на заданном уровне, тогда работа принимается и оплачивается. Если удастся достич ctr более 3 - надбавка к оплате.