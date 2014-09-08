Создать рекламную кампанию

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  2. Контекстная реклама
Завершен15 заявок186 просмотров

Всем доброго времени суток. Нужно создать рекламную компанию. Ниша сантехника. От вас сроки и цены.

С Уважением Дмитрий.

11 лет назад
Kulya
Кулик 
32 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Adlers
Андрей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
140 отзывов
11 лет назад
$100
10 дней
Все отлично! Андрей профессионал своего дела. Приятный в общении человек. Рекомендую!!!
Дмитрий - превосходный заказчик. Четкая постановка задачи, быстрая оплата. Этот человек явно знает свое дело и с уважением относится к труду других людей. Рекомендую всем и надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Adlers
Андрей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
140 отзывов
11 лет назад

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