У кого есть опыт по англоязычному сегменту,пишем. Необходимо продвижение интернет магазина серебра на английском языке в гугле (контекстная реклама). Обязателен опыт и отзывы клиентов. Цена, сроки
Создать рекламную кампанию
Всем доброго времени суток. Нужно создать рекламную компанию. Ниша сантехника. От вас сроки и цены.
С Уважением Дмитрий.
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