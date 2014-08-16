Создание рекламы в Яндексе

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт13 заявок205 просмотров

Тематика сайта розничная продажа Женской одежды, регион Москва. Нужно создать рекламные обьявления

на все позиции товаров (около 700), и настроить так чтоб цена целевого посетителя в среднем не превышала 500 рублей.

От Вас требуеться примерный план действий/

11 лет назад
sveta383383
Света 
35 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров