Создание и настройка Яндекс Директ

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен12 заявок233 просмотра

Приветствую всех!

Ищем исполнителя с успешным опытом ведения рекламных компаний для создания и настройки максимально конверсионной контекстной рекламы в Яндекс.Директ на сайты: http://tmi-profnastil.ru, http://tmi-met.ru, http://tmi-stroy.pro общим бюджетом 50 000 руб. на все компании (тематика - различные виды стройматериалов). Необходимо создать продающие, уникальные объявления под каждое ключевое слово. После запуска работать с компанией, для снижения цены за клик (удалять малоэффективные объявления, минус слова, стоп слова, и т.д.)

Ищем исполнителя с опытом.

Также требуется настроить Яндекс Метрику для отслеживания эффективности рекламы.

Ждем ваши предложения по срокам и цене.

11 лет назад
Stanson76
Владимир 
49 лет
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Adlers
Андрей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
140 отзывов
11 лет назад
$585
15 дней
Андрей профессионал, и этим все сказано. Проверил и убедился, не хочешь рисковать заказывай у профессионалов, рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Признаюсь, работать с Владимиром очень приятно. Это тот редкий случай, когда заказчик действительно четко осознает задачу и понимает, какие шаги нужно предпринимать для ее решения. Четкое ТЗ, продуктивное общение при работе и быстрая оплата только подчеркивают высказанные выше положительные черты работы с Владимиром. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Adlers
Андрей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
140 отзывов
11 лет назад