Создание и настройка Яндекс Директ

Приветствую всех!

Ищем исполнителя с успешным опытом ведения рекламных компаний для создания и настройки максимально конверсионной контекстной рекламы в Яндекс.Директ на сайты: http://tmi-profnastil.ru, http://tmi-met.ru, http://tmi-stroy.pro общим бюджетом 50 000 руб. на все компании (тематика - различные виды стройматериалов). Необходимо создать продающие, уникальные объявления под каждое ключевое слово. После запуска работать с компанией, для снижения цены за клик (удалять малоэффективные объявления, минус слова, стоп слова, и т.д.)

Ищем исполнителя с опытом.

Также требуется настроить Яндекс Метрику для отслеживания эффективности рекламы.

Ждем ваши предложения по срокам и цене.