Здравствуйте нужно настроить контекстую рекламу в Google Adwords одно ключевое слово- 1 объявление в приложение выгрузка из яндекс директа https://www.dropbox.com/s/4rxdxfzy2eya0lb/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%91%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81.xls На основании этих ключевых слов и нужно сделать компанию. ...
Создание и настройка Яндекс Директ
Приветствую всех!
Ищем исполнителя с успешным опытом ведения рекламных компаний для создания и настройки максимально конверсионной контекстной рекламы в Яндекс.Директ на сайты: http://tmi-profnastil.ru, http://tmi-met.ru, http://tmi-stroy.pro общим бюджетом 50 000 руб. на все компании (тематика - различные виды стройматериалов). Необходимо создать продающие, уникальные объявления под каждое ключевое слово. После запуска работать с компанией, для снижения цены за клик (удалять малоэффективные объявления, минус слова, стоп слова, и т.д.)
Ищем исполнителя с опытом.
Также требуется настроить Яндекс Метрику для отслеживания эффективности рекламы.
Ждем ваши предложения по срокам и цене.
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