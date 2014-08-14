Настройка Google AdWords

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
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Здравствуйте

нужно настроить контекстую рекламу в Google Adwords

одно ключевое слово- 1 объявление

в приложение выгрузка из яндекс директа https://www.dropbox.com/s/4rxdxfzy2eya0lb/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%91%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81.xls

На основании этих ключевых слов и нужно сделать компанию.

Задачи частные по настройке Google Adwords и Яндекс директ.

Google Ads
11 лет назад
alex_sib
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

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