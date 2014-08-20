Добрый день. Необходимо настроить блоки рекламы google adsense на моем сайте таким образом, чтобы конверсия составляла более 2,5%. Нужен человек с опытом работы с adsense, который уже достигал таких результатов. Сайт посвящен бодибилдингу и фитнесу. ...
Сделать копии кампаний в Директ и Adwords
Задача – сделать копии кампаний Директа и Adwords, доступы к аккаунтам дам. Например, есть кампания для России, нужно сделать копию для СНГ, либо есть кампания для поиска, нужно сделать для тематики. Кампании для копирования во вложении. Плюс я дам комментарии по Skype. Какие кампании конкретно нужно сделать:
Adwords
- ЛБС Авиатренажеры Москва Тематические
- ЛБС Без перелета Москва, Россия, СНГ и Мир + Тематические для этих регионов
- ЛБС Поезда Москва, Россия, СНГ и Мир + Тематические для этих регионов
- ЛБС Поезда 2 Москва, Россия, СНГ и Мир + Тематические для этих регионов
Директ
- ЛБС Без перелета СНГ и Мир + Тематическая
- ЛБС Билеты СНГ и Мир – для тематики
- ЛБС Возврат билетов – Россия, СНГ и Мир, плюс тематика на эти регионы
Предложите стоимость и срок.
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