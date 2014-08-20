Сделать копии кампаний в Директ и Adwords

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт5 заявок194 просмотра

Задача – сделать копии кампаний Директа и Adwords, доступы к аккаунтам дам. Например, есть кампания для России, нужно сделать копию для СНГ, либо есть кампания для поиска, нужно сделать для тематики. Кампании для копирования во вложении. Плюс я дам комментарии по Skype. Какие кампании конкретно нужно сделать:

Adwords

- ЛБС Авиатренажеры Москва Тематические

- ЛБС Без перелета Москва, Россия, СНГ и Мир + Тематические для этих регионов

- ЛБС Поезда Москва, Россия, СНГ и Мир + Тематические для этих регионов

- ЛБС Поезда 2 Москва, Россия, СНГ и Мир + Тематические для этих регионов

Директ

- ЛБС Без перелета СНГ и Мир + Тематическая

- ЛБС Билеты СНГ и Мир – для тематики

- ЛБС Возврат билетов – Россия, СНГ и Мир, плюс тематика на эти регионы

Предложите стоимость и срок.

Google Ads
11 лет назад
bissnes
Илья 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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