Google Ads PPC

В кабинете уже настроены кампании, но выхлопа с них никакого. Нужна перенастройка. Подробности исполнителю в личку.
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Ищу ppc специалиста Google Ads или агентство для сотрудничества. Нужна консультация по запуску контекстной рекламы в гугл. Детали отправлю личным сообщением.
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