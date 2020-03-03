Комплексное рекламное продвижение интернет-магазина (без SEO)

Здравствуйте, ищем человека, который поможет нам настраивать и оптимизировать рекламные кампании на таких площадках как Google Adwords, Яндекс.директ, vk, ok, Яндекс.Маркет (сейча основной источник заказов но жрет очень много - нужна оптимизация) и других с использованием современных инструментариев.

Имеется интернет-магазин спортивных товаров с количеством номенклатуры около 12000, есть товарные группы, которые нам интересно было бы рекламировать и продвигать. Но нет специалиста, который бы настроил все самым оптимальным образом в рекламных системах, контролируя расход бюджета и улучшая показатели конверсии (поиск слабых мест, аудит).

Со своей стороны готовы обеспечить технические работы (подготовка фидов, отправка данных по ретаргетингу (частично готов), создание нужных посадочных страниц и т.д.)

Будем рады поработать с интересным исполнителем, который имеет большой опыт в этих делах и не работает по системе (оплата - месяц тишины - отчет).