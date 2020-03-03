Заказывали бесплатную настройку компании в Ядиректе, кампания работает плохо, на 2,53тыс. показов - 27 кликов, а средняя цена клика 96р. Сайт: lexspectr.com (Юридическая компания). Нужна помощь в корректировке кампании, в изменении ключевых фраз и в ...
Комплексное рекламное продвижение интернет-магазина (без SEO)
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Здравствуйте, ищем человека, который поможет нам настраивать и оптимизировать рекламные кампании на таких площадках как Google Adwords, Яндекс.директ, vk, ok, Яндекс.Маркет (сейча основной источник заказов но жрет очень много - нужна оптимизация) и других с использованием современных инструментариев.
Имеется интернет-магазин спортивных товаров с количеством номенклатуры около 12000, есть товарные группы, которые нам интересно было бы рекламировать и продвигать. Но нет специалиста, который бы настроил все самым оптимальным образом в рекламных системах, контролируя расход бюджета и улучшая показатели конверсии (поиск слабых мест, аудит).
Со своей стороны готовы обеспечить технические работы (подготовка фидов, отправка данных по ретаргетингу (частично готов), создание нужных посадочных страниц и т.д.)
Будем рады поработать с интересным исполнителем, который имеет большой опыт в этих делах и не работает по системе (оплата - месяц тишины - отчет).
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