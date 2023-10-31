Добрый вечер, ищу опытного человека который сможет настроить рекламу один раз с дальнейшей инструкцией и проверкой через пару месяцев в социальных сетях с минимальным бюджетом но максимальной конверсией. Аудитория -- жители Ирландии Интересует ...
Консультація щодо SEO сайту. Налаштування Гугл аналітики
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Потрібно провести наступні дії щодо інтернет-магазину:
консультація по сайту і аналіз SEO
аналіз налаштувань в Merchant Center
налаштувати Гугл Аналітику
аналіз кампаній в Google Ads
По вказаним пунктах очікую отримати структурований аналіз, висвітлення проблемних зон магазину та конкретні покрокові рекомендації, які дадуть продажі.
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