Консультація щодо SEO сайту. Налаштування Гугл аналітики

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Потрібно провести наступні дії щодо інтернет-магазину:

  1. консультація по сайту і аналіз SEO

  2. аналіз налаштувань в Merchant Center

  3. налаштувати Гугл Аналітику

  4. аналіз кампаній в Google Ads

По вказаним пунктах очікую отримати структурований аналіз, висвітлення проблемних зон магазину та конкретні покрокові рекомендації, які дадуть продажі.

2 месяца назад
marichistyakova
Марина 
37 летУкраина
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад