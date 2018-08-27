Консультация спеца по рекламе в Google ads

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен2 заявки192 просмотра

Ищу консультацию.

Вопрос о бюджете.

Наращивать постепенно или сразу откручивать на полную? Почему?

Детали: сайт, тематика, таргетинги при разговоре.

Google Ads
7 лет назад
portnyagin
Андрей 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

dmitriy-pryadko
Дмитро Прядко 
33 года
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад
$20
1 день
Дмитрий очень сильный специалист. Заказанная консультация полностью покрыла мои потребности в информации. Рекомендую!
Сотрудничеством доволен, задача описана максимально точно, оплата получена мгновенно, рекомендую как ответственного заказчика!

Заявки фрилансеров

dmitriy-pryadko
Дмитро Прядко 
33 года
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад