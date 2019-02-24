Настроить яндекс директ

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Завершен83 заявки615 просмотров

Требуется создать рекламную кампанию в Яндекс. 

Тематика: похудение онлайн

Цель: получение целевых заявок

7 лет назад
Dimnk
33 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

aniskolga12
Ольга 
31 год
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
7 лет назад
$1
7 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

aniskolga12
Ольга 
31 год
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
7 лет назад