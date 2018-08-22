Настройка Яндекс Директ – Поиск

Создать компанию яндекс директ – поиск

Посмотреть список ключей во вложенном файле, после этого раскрыть ключевые слова (собрать семантику) и далее по чек листу:

-Отсеяны ключевые слова, которые привлекают нецелевую аудиторию и халявщиков

-1 запрос = 1 объявление

-Все типы ключевых слов подобраны

-Отсутствуют дубли

-Есть минус-слова на кампанию

-Произведена кросс-минусация

-Стоят адекватные ставки за клик

-Объявления привлекают целевую аудиторию и отсеивают халявщиков

-В заголовке содержится ключевая фраза

-Настроен заголовок из 56 символов

-В тексте указано уникальное торговое предложение (УТП)

-Есть призыв к действию

-Настроены быстрые ссылки

-Быстрые ссылки описывают преимущества (не цены, а цены от 1000 рублей)

-Есть описание к быстрым ссылкам

-Заполнена виртуальная визитка

-Есть количественные показатели

-Нет орфографических ошибок

-Ссылки помечены UTM-метками

Ссылка на сайт - https://grandholidaykids.ru/animatori.html

Оплата производится в рублях 3000 руб.

+ доп. Введение компании 2000 руб. за месяц - За месяц нужно добиться максимальной эффективности от компании.