Настроить контекстную рекламу для СТО

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен18 заявок275 просмотров

Нужен человек который создаст и будет вести Яндекс Директ и Google Adwords для сайта СТО, с дальнейшей передачей аккаунтов. Цель привлечь клиентов и партнеров в определенной нише, СТО занимается ремонтом АКПП

Google Ads
7 лет назад
RusPonomarenko
32 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Roman_Olegovich
Роман 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$80
4 дня
Спасибо Роман, работа выполнена грамотно и в сроки. Рекомендую как профессионала!
все ок ! Спасибо

Заявки фрилансеров

Roman_Olegovich
Роман 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад