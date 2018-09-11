Плачу по 20$ за успешную регистрацию и прохождение модерации рекламной кампании по каждой ссылке ниже. При необходимости предоставлю любые расходники: домены, хостинг, лендинг, карта. hilltopads.com reporo.com popcash.net exoclick.com ...
Настроить контекстную рекламу для СТО
Нужен человек который создаст и будет вести Яндекс Директ и Google Adwords для сайта СТО, с дальнейшей передачей аккаунтов. Цель привлечь клиентов и партнеров в определенной нише, СТО занимается ремонтом АКПП
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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