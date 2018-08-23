Настройка контекстной рекламы в ЯД

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт69 заявок378 просмотров

Нужно настроить рекламную кампанию в сфере подготовки к ЕГЭ/ОГЭ (г.Ярославль) на Яндекс Директ,а также вести кампанию на протяжении сентября

Готовы платить фиксированную плату, также бонусы за каждый лид

7 лет назад
guest_15132467831462
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров