Настройка контекстной рекламы

Здравствуйте.

Есть сайт по аренде спецтехники по Москве. Нужно настроить контекстную рекламу в Яндекс Директ, РСЯ, Гугл Адвордс пока только на 3 модели, запустить с тестированием

Модели: автокран-вездеход 32 тонны, автокран-вездеход 40 тонн, автокран-вездеход 50 тонн.

Сайт работает с 2010 года, но редизайн сделали менее месяца назад.

Приветствуется опыт в данной тематике. Прошу оставить бюджет, примеры работ и сроки настройки.