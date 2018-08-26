Настройка контекстной рекламы

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт54 заявки411 просмотров

Здравствуйте. 

Есть сайт по аренде спецтехники по Москве. Нужно настроить контекстную рекламу в Яндекс Директ, РСЯ, Гугл Адвордс пока только на 3 модели, запустить с тестированием 

Модели: автокран-вездеход 32 тонны, автокран-вездеход 40 тонн, автокран-вездеход 50 тонн. 

Сайт работает с 2010 года, но редизайн сделали менее месяца назад.  

Приветствуется опыт в данной тематике. Прошу оставить бюджет, примеры работ и сроки настройки. 

7 лет назад
natc_999
Наталья 
32 года
10 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров