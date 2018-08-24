Настройка Email кампании в сервисе SendPulse

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Закрыт2 заявки159 просмотров

Дорого дня. Необходимо настроить email кампании в sendpulse. Автоматические и триггерные рассылки. Для отбора, наличие кейсов обязательно. 

7 лет назад
nosenko
38 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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