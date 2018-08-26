Требуется создать рекламную кампанию в Яндекс. Тематика: похудение онлайн Цель: получение целевых заявок
Создать рекламный пост для продвижения группы ВК
Тематика группы - туризм, путешествия, интересные, необычные события, редкие явления и прочее. Вот сама группа.
У меня фантазии не хватает создать грамотный рекламный пост для размещения рекламы в других пабликах. Конкретного пожелания к оформлению рекламы нет (Та реклама, которая нравится мне, может не нравиться 90% аудитории), поэтому полагаюсь на вас. Единственное требование - пост должен быть по возможности небольшим. Длиннопосты не любит читать никто. Необходимы пикчи предоставлю. Лучше, конечно, использовать те, которые уже есть в паблике, чтобы не было несоответствия.
Заявки фрилансеров
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