Создать рекламный пост для продвижения группы ВК

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт3 заявки136 просмотров

Тематика группы - туризм, путешествия, интересные, необычные события, редкие явления и прочее. Вот сама группа

У меня фантазии не хватает создать грамотный рекламный пост для размещения рекламы в других пабликах. Конкретного пожелания к оформлению рекламы нет (Та реклама, которая нравится мне, может не нравиться 90% аудитории), поэтому полагаюсь на вас. Единственное требование - пост должен быть по возможности небольшим. Длиннопосты не любит читать никто. Необходимы пикчи предоставлю. Лучше, конечно, использовать те, которые уже есть в паблике, чтобы не было несоответствия.

7 лет назад
Dolphin45
37 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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