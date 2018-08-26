Настроить adwords/директ, ключ ico marketing

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт6 заявок193 просмотра

запрещенная тематика, поэтому нужны гуру в этой теме, умеющие обходить баны

Начните ответ с фразы «контекст» и укажите

1) примеры кому уже настраивали рк по крипте

2) диапазон цен при настройке рк под ключ включая парсинг ключей и оформление

3) телеграм юзернейм для связи

Google Ads
7 лет назад
daryaivanova32
Дарья 
38 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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