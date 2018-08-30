Требуется создать рекламную кампанию в Яндекс. Тематика: похудение онлайн Цель: получение целевых заявок
Постинг на форуме maultalk
Требуются постеры, на форум maultalk, оплата 30-500 рублей за пост, оплата зависит от уровня вашего аккаунта.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Контекстная реклама1 исполнительЗавершен6 лет назад
запрещенная тематика, поэтому нужны гуру в этой теме, умеющие обходить баны Начните ответ с фразы «контекст» и укажите 1) примеры кому уже настраивали рк по крипте 2) диапазон цен при настройке рк ...Контекстная реклама6 заявокЗакрыт7 лет назад
Тематика группы - туризм, путешествия, интересные, необычные события, редкие явления и прочее. Вот сама группа. У меня фантазии не хватает создать грамотный рекламный пост для размещения рекламы в других пабликах. Конкретного пожелания к оформлению рекламы ...Контекстная реклама3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно подобрать ключи для "Монокуляр Bushnell + часы Panerai luminor" .Жду предложенийКонтекстная реклама1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужен человек для настройки 1 рекламной компании в google adwords Регион Украина. Не дорого!Контекстная реклама21 заявкаЗакрыт7 лет назад
Дорого дня. Необходимо настроить email кампании в sendpulse. Автоматические и триггерные рассылки. Для отбора, наличие кейсов обязательно.Контекстная реклама2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $20
Ищу консультацию. Вопрос о бюджете. Наращивать постепенно или сразу откручивать на полную? Почему? Детали: сайт, тематика, таргетинги при разговоре.Контекстная реклама1 исполнительЗавершен7 лет назад
Требуется настроить баннерную рекламу в Яндексе и Гугле на двух сайтах одной тематики - в Петербурге и Москве. Пишите в личку или на почту.Контекстная реклама19 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется настройка и ведение контекстной рекламы в Baidu.Контекстная реклама1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Нужно настроить рекламную кампанию в сфере подготовки к ЕГЭ/ОГЭ (г.Ярославль) на Яндекс Директ,а также вести кампанию на протяжении сентября Готовы платить фиксированную плату, также бонусы за каждый лидКонтекстная реклама69 заявокЗакрыт7 лет назад