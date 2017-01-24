Настройка контекстной рекламы под наш чек-лист

Добрый вечер.

Мы занимаемся кондиционерами в Беларуси. Нам необходимо настроить контекстную рекламу в Yandex Direct и Google Adwords под ключ. Перед тем, как настроить компанию, Вам необходимо будет показать пример Ваших предыдущих настроек.

Предоставляем чек-лист настройки под наши критерии:

1. Разбор 24.000 слов в Excel, которые были спарсены с KeyKollector. Удаление явно лишних.

2. Сбор минус-слов

3. Сегментирование (разбивка) запросов на группы и подгруппы

4. Простановка целевых url к каждому ключевому слову. Простановка UTM-меток.

5. Приведение к "читабельности" каждого ключевого слова + адаптация ключевиков под наш регион (Беларусь).

6. Создание разных вариантов УТП.

7. Создание объявлений под УТП. Создание быстрых ссылок под УТП. Создание уточнений под УТП.

8. Подготовка Excel-файлов для загрузки в Google Adwrods. Загрузка

9. Подготовка Excel-файлов для загрузки в Yandex Direct. Загрузка

10. Настройка КМС (медийные + gmail + динамические объявления)

11. Настройка РСЯ (картинки + медийные объявления)

Перед тем, как вы начнете работать с семантическим ядром, с целью, что бы не было удалено "слишком много" слов, которые могут быть нам нужны, Мы будем все тщательно проверять.

До того, как вы откликнитесь на наше предложение, просьба хорошо изучить чек-лист. После чего написать в сообщении нам и спросить почту, куда вы сможете отправить примеры Вашей настройки по Yandex Direct и Google Adwords. Принимаем примеры только такие, как в нашем чек-листе, или же близкие к тому. Предложения без примеров - не рассматриваются.

Ищем не спеша.