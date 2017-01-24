Есть свои настройки. Если вы покажете результат - постоянные заказы гарантируются. Украина
Настройка контекстной рекламы под наш чек-лист
Добрый вечер.
Мы занимаемся кондиционерами в Беларуси. Нам необходимо настроить контекстную рекламу в Yandex Direct и Google Adwords под ключ. Перед тем, как настроить компанию, Вам необходимо будет показать пример Ваших предыдущих настроек.
Предоставляем чек-лист настройки под наши критерии:
1. Разбор 24.000 слов в Excel, которые были спарсены с KeyKollector. Удаление явно лишних.
2. Сбор минус-слов
3. Сегментирование (разбивка) запросов на группы и подгруппы
4. Простановка целевых url к каждому ключевому слову. Простановка UTM-меток.
5. Приведение к "читабельности" каждого ключевого слова + адаптация ключевиков под наш регион (Беларусь).
6. Создание разных вариантов УТП.
7. Создание объявлений под УТП. Создание быстрых ссылок под УТП. Создание уточнений под УТП.
8. Подготовка Excel-файлов для загрузки в Google Adwrods. Загрузка
9. Подготовка Excel-файлов для загрузки в Yandex Direct. Загрузка
10. Настройка КМС (медийные + gmail + динамические объявления)
11. Настройка РСЯ (картинки + медийные объявления)
Перед тем, как вы начнете работать с семантическим ядром, с целью, что бы не было удалено "слишком много" слов, которые могут быть нам нужны, Мы будем все тщательно проверять.
До того, как вы откликнитесь на наше предложение, просьба хорошо изучить чек-лист. После чего написать в сообщении нам и спросить почту, куда вы сможете отправить примеры Вашей настройки по Yandex Direct и Google Adwords. Принимаем примеры только такие, как в нашем чек-листе, или же близкие к тому. Предложения без примеров - не рассматриваются.
Ищем не спеша.
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