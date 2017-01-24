Рекламная компания

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт13 заявок162 просмотра

Необходимо разработать и вести рекламную компанию для яндекса и гугла для магазина плитки. Первыф месяц ведения бесплатный, будем оценивать, стоит ли ваша рекламная компания дальнейшего сотрудничества.

8 лет назад
Panda676
31 год
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров