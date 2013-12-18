Настроить Adwords

  1. Биржа фриланса
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Закрыт15 заявок146 просмотров

нужно настроить эдвордз с нуля, объявления , ключевые слова и минус слова.

Три сайта.

Требуется только настройка, без дальнейшего обслуживания.

Жду предложений по цене, а так же ваш скайп для удобства коммуникации.

Google Ads
11 лет назад
future_tech
42 года
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров