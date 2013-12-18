Не хватает времени для SEO продвижения собственных проектов. Работаем в немецком google, поэтому немецкий обязателен, хотя бы на базовом уровне.
Настроить Adwords
нужно настроить эдвордз с нуля, объявления , ключевые слова и минус слова.
Три сайта.
Требуется только настройка, без дальнейшего обслуживания.
Жду предложений по цене, а так же ваш скайп для удобства коммуникации.
Заявки фрилансеров
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