Специалист по контексту и SEO

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт4 заявки146 просмотров

Для сотрудничества в сфере продвижения сайта необходим подрядчик по контекстной рекламе. Сотрудничество будет по договору, оплата безналом. Это может быть ЧП или ООО, но обязательно плательщик НДС. Дальнейшие детали сотрудничества - в переписке.

11 лет назад
Wickedman
42 года
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров