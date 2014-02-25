Для сотрудничества в сфере продвижения сайта необходим подрядчик по контекстной рекламе. Сотрудничество будет по договору, оплата безналом. Это может быть ЧП или ООО, но обязательно плательщик НДС. Дальнейшие детали сотрудничества - в переписке.
Анализ рекламных методов продвижения
Добрый день, нужено в течение 3-6 дней протестировать рекламные методы: контекстные, баннерные, тизерные, vk Mail таргинг и др., нужно найти откуда будут идти продажи
т.е создать небольшие рекламные комании с несколькими десятками объявлений и запустить смотреть на эффект
В последующем продвижение с бюджетом от 5000$
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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