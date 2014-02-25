Анализ рекламных методов продвижения

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен9 заявок173 просмотра

Добрый день, нужено в течение 3-6 дней протестировать рекламные методы: контекстные, баннерные, тизерные, vk Mail таргинг и др., нужно найти откуда будут идти продажи

т.е создать небольшие рекламные комании с несколькими десятками объявлений и запустить смотреть на эффект

В последующем продвижение с бюджетом от 5000$

11 лет назад
mna06
34 года
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

iyava666
Инна 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад
$100
2 дня
Все хорошо!
Отличный заказчик, рекомендую.

Заявки фрилансеров

iyava666
Инна 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад