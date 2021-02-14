Настроить контекст

[list=1][*]Сделать выгрузку товара через фиды в Гугл Таблицах для Google Shoping (и настроить в мерчант центре) в XML [*]Также настроить выгрузку товара в Фейсбук Фиды через Гугл Таблицы (Для динамического ремаркетинга товаров) [/list]На данный момент это настроено и ...
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Настройка контекстной рекламы для маникюрного онлайн-магазина. Желательно с опытом работы в бьюти-сфере.
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