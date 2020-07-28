Нужен человек, который свободен сегодня, и сможет приступить к работе прямо сейчас, пожалуйста не добавляйте заказ, если вы загружены другими проектами !!!! настроить таргетинговую рекламу, и предложить другие способы привлечения заявок на сайт предлагайте ...
Настроить рекламу на школу инвестирования
Добрый день!
Нужно настроить рекламу яндекс директ/гугл дляпродажи доступа в школу инвестирования(курс, как стать инвестором)
ТЗ приложилол
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