Настроить рекламу на школу инвестирования

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Завершен1 заявка152 просмотра

Добрый день!

Нужно настроить рекламу яндекс директ/гугл дляпродажи доступа в школу инвестирования(курс, как стать инвестором)

ТЗ приложилол

5 лет назад
Guideinvestor
Андрей 
33 года
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

gloomy159
Илья 
32 года
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
5 лет назад
$120
2 дня
Хороший исполнитель, с подробным ТЗ настроит вам рекламный кабинет, проведет анализ проведенной рекламной компании, укажет, что работало, а что не давало эффекта
Приятно работать с Андреем. Отличный заказчик. Рекомендую!

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gloomy159
Илья 
32 года
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
5 лет назад
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