Нужен директ на интернет магазин одежды и обуви

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт5 заявок199 просмотров

Настроить по компании на отдельную категорию. Бренд. Или сделать одну, на главную, с большим колличеством запросов. Ваши предложения.

12 лет назад
Sekoko
Глеб 
34 года
13 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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