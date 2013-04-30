Продвижение посадочных страниц

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт5 заявок162 просмотра

Необходимо настроить и постоянно отслеживать конверсии с посадочных страниц. Используем Google Adwords, в дальнейших планах - Yandex Direct. Тематика - трейдинг, торговля на бирже (не Форекс!)

Google Ads
12 лет назад
webula
47 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

alex_adamovitch
Алексей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$100
4 дня

Заявки фрилансеров

alex_adamovitch
Алексей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад

  • Похожие заказы

  • Специалист для ведения рекламных кампаний

    Требуется специалист для периодического ведения рекламных кампаний. В задачи специалиста входит: 1. Выдвигать предложения по подготовке "посадочных страниц" под контекстную рекламу 2. Осуществлять подбор ключевиков для рекламных объявлений в соответствии с ...

    Контекстная реклама2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Реклама сайта

    $50

    Имеется сайт, который нужно разрекламировать на различных досках объявлений, в соц. сетях, оставить ненавязчивое сообщение или тему на форуме с ссылкой на сайт и т.д. Плачу 0,5 руб за одну ссылку. Кто ...

    Контекстная рекламанет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написать объявления для Директа

    Есть длинный список ключевиков. Необходимо их распределить по группам, для которых написать объявления под Я.Директ. Указывайте стоимость и сроки за 10 объявлений. P.S.: Опыт создания контекстной рекламы - обязателен.

    Контекстная реклама1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Ручной прогон сайта

    $16

    * Нужно сделать ручной прогон сайта: http://www.mebel-ras.ru по профилям трастовых сайтов. * После регистрации оставить 1-2 осмысленных комментария. * В комментариях ссылку на сайт: mebel-ras ставить ...

    Контекстная реклама1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Контекстная реклама для онлайн игр

    Необходим специалист для обеспечения дешевого трафика (потолок CPC ~1 рубль) для он-лайн игр из контекстной рекламы или других источников. Трафик должен конвертироваться в регистрацию игроков на сайте. Бюджет, подробности и прочее в прикрепленном ...

    Контекстная реклама1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Контекстная реклама мебельной фабрике

    $100

    Требуется опытные специалисты контекстной рекламы Яндекс.Директ и Google AdWords. Бюджет в начале 2-3 тыс.руб. Оплата через WebMoney. Отзывы и примеры работы обязателен. Заявки просьба размещать здесь.

    Google Ads
    Контекстная реклама2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад