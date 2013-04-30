Требуется специалист для периодического ведения рекламных кампаний. В задачи специалиста входит: 1. Выдвигать предложения по подготовке "посадочных страниц" под контекстную рекламу 2. Осуществлять подбор ключевиков для рекламных объявлений в соответствии с ...
Продвижение посадочных страниц
Необходимо настроить и постоянно отслеживать конверсии с посадочных страниц. Используем Google Adwords, в дальнейших планах - Yandex Direct. Тематика - трейдинг, торговля на бирже (не Форекс!)
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