Специалист для ведения рекламных кампаний

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт2 заявки184 просмотра

Требуется специалист для периодического ведения рекламных кампаний.

В задачи специалиста входит:

1. Выдвигать предложения по подготовке "посадочных страниц" под контекстную рекламу

2. Осуществлять подбор ключевиков для рекламных объявлений в соответствии с заданными регионами

3. Готовить тексты рекламных объявлений

4. Организовывать, запускать и контролировать рекламные кампании

5. Делать предварительный расчет бюджета РК

6. Готовить отчеты по результатам РК

Обязательное условие сотрудничество с автоброкером, например таким как R-брокер или другим

Условия оплаты обсуждаются голосом в скайпе. Предлагайте свои ставки - приветствуется.

С выбранным исполнителем обязательно заключается договор, который регистрируется в arbitrage.webmoney.ru

P.S. Наличие скайпа для общения голосом с 9 до 18 МСК — обязательное условие участия в заявке. Если у вас нет звуковой карты, микрофона или еще чего-нибудь, не трудитесь предлагать свою кандидатуру.

12 лет назад
a1z
Юма 
46 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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