Специалист для ведения рекламных кампаний

Требуется специалист для периодического ведения рекламных кампаний.

В задачи специалиста входит:

1. Выдвигать предложения по подготовке "посадочных страниц" под контекстную рекламу

2. Осуществлять подбор ключевиков для рекламных объявлений в соответствии с заданными регионами

3. Готовить тексты рекламных объявлений

4. Организовывать, запускать и контролировать рекламные кампании

5. Делать предварительный расчет бюджета РК

6. Готовить отчеты по результатам РК

Обязательное условие сотрудничество с автоброкером, например таким как R-брокер или другим

Условия оплаты обсуждаются голосом в скайпе. Предлагайте свои ставки - приветствуется.

С выбранным исполнителем обязательно заключается договор, который регистрируется в arbitrage.webmoney.ru

P.S. Наличие скайпа для общения голосом с 9 до 18 МСК — обязательное условие участия в заявке. Если у вас нет звуковой карты, микрофона или еще чего-нибудь, не трудитесь предлагать свою кандидатуру.