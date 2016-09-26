Разработать и реализовать стратегию email маркетинга

Нужен партнер, который сможет сформировать стратегию развития, в которой будет понимание место e-mail маркетинга в развитии нашего проекта.

Что стратегия должна включать (+ то что вы считаете важным): изучение бизнес-процессов, аналитику ниши, анализ конкурентов по нашей нише, анализ ЦА и выделение мест их концентрации. Что может дать нам e-mail маркетинг - продажи, или поддержку клиентов, их информирование, возможно вы посчитаете, что он нам вообще не нужен.

Т. е нам нужно понимать как развивать проект через e-mail маркетинг, и что для этого нужно.

Нужны сроки, стоимость, план будущей стратегии и пример из сферы b2b. Наличие портфолио обязательно.

Детали в личку после предоставления портфолио.