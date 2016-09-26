Настроить рекламную кампанию в ЯндексДирект
Разработать и реализовать стратегию email маркетинга
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен партнер, который сможет сформировать стратегию развития, в которой будет понимание место e-mail маркетинга в развитии нашего проекта.
Что стратегия должна включать (+ то что вы считаете важным): изучение бизнес-процессов, аналитику ниши, анализ конкурентов по нашей нише, анализ ЦА и выделение мест их концентрации. Что может дать нам e-mail маркетинг - продажи, или поддержку клиентов, их информирование, возможно вы посчитаете, что он нам вообще не нужен.
Т. е нам нужно понимать как развивать проект через e-mail маркетинг, и что для этого нужно.
Нужны сроки, стоимость, план будущей стратегии и пример из сферы b2b. Наличие портфолио обязательно.
Детали в личку после предоставления портфолио.
- Похожие заказы
- Контекстная реклама1 исполнительЗавершен7 лет назад
Хочу что бы при наборе в Яндексе ключа "термопанели" выскакивала первыми подсказки : ...Аляска и ...Аляска официальный сайт. Так же интересуют другого рода накрутки)Контекстная реклама2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужен человек, у которого есть опыт успешных компаний в Директ.Яндекс, мне нужно составить рекламу для небольшого интернет-магазина (примерно 40 товаров). В общем требуется рекламщик, который имеет успешные проекты и отнесется к моему не с точки ...Контекстная реклама25 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужна помощь с объявлением Рся. Правильнее начать с 1 компании, ключей около 250, существующий ctr 0,15, надо поднять мин. до 0,30. Ключи сгруппированы по главному слову. Надо выполнить работы: 1) По поиску доп. ключей, найти пересечения ключей ...Контекстная реклама7 заявокЗакрыт7 лет назад
- $40
Для сайта netlifemodel.ru/my/ настроить рекламную компанию в гугл эдвордс с ценой клика ниже 150 руб. Занимаемся предоставлением удаленной работы для девушек. Работа состоит в том, что девушки общаются по в чате по веб камере.Контекстная реклама10 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Необходима настройка и ведение рекламы интернет-магазина по продаже материалов для ногтей, волос и ресниц: profi-market.kz Прошу откликнуться грамотных и ответственных исполнителей с/у ДенисКонтекстная реклама1 исполнительЗавершен7 лет назад
Что нужно сделать: [list][*]проанализировать сайт [*]дать рекомендации по повышению конверсии [*]при необходимости, написать ТЗ для копирайтеров/дизайнеров[/list]Обязательные требования к исполнителю: [list][*]свободный английский язык (письменный) [*]опыт работы в интернет-маркетинге от 3 лет [*]опыт работы с B2B сайтами [/list]Контекстная реклама8 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть задача рекламировать сайт сертифицированных Бадов и косметики. Один производитель. Сайт заточен под продажи. Оплата за подтвержденные заказы. Готовы платить 150-200 руб. за заказ. Регионы – Москва, М.О., другие города России. Доставка – курьером и ...Контекстная реклама4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо настроить таргетинг для сети студий танцев, основные направления pole dance, танцы на полотнах, растяжка, стрип пластика. Нужен человек с опытом и с примерами хорошей настройки.Контекстная реклама5 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте, необходимо настроить цели в соответствии с описанием: [url=http://prntscr.com/ck78jo]http://prntscr.com/ck78jo [/url]Контекстная реклама6 заявокЗакрыт7 лет назад