Требуется рекламщик для компании в Яндекс директ

Нужен человек, у которого есть опыт успешных компаний в Директ.Яндекс, мне нужно составить рекламу для небольшого интернет-магазина (примерно 40 товаров).

В общем требуется рекламщик, который имеет успешные проекты и отнесется к моему не с точки зрения базовых словосочетаний, а подберет индивидуальный подход.

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