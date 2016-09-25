Переделать Рся

Нужна помощь с объявлением Рся.

Правильнее начать с 1 компании, ключей около 250, существующий ctr 0,15, надо поднять мин. до 0,30. Ключи сгруппированы по главному слову. Надо выполнить работы:

1) По поиску доп. ключей, найти пересечения ключей в других компаниях (активных не более 3).

2) Создать и протестировать различные заголовки и текста, попробовать с включением ключей в заголовок (подсвечиваются как и в директе) и по принципу тизерных сетей. Нужно создать два варианта каждого объявления. Одно со стандартным изображением, другое – с широкоформатным. Можно иметь в виду статистику по старым объявам (какие текста лучше и т.п.)

3) найти и поставить задачу дизайнерам (могу дать пару подходящих кандидатов) по обработке/поиску и закупки картинок для теста =)

4) Собрать, запустить, поиграться со ставками, протестировать, что работает лучше.

5) Будут еще задания, но надо сначала сделать это)

Что мне нужно от тебя:

1) Прочитать это задание и быть морально готовому к разговору голосом, давай ценить время друг друга =)

2) Показать примеры (статистику, и если еще доступ – идеально) созданных компаний для поиска и рся. Интересуют показы, стоимость, цтр, приятный бонус стоимость/количество лидов (можно для таких не раскрывать полную статистику), компании, где 5% трафика составляют объявы по ключам бренда рекламодателя показывать не надо=) Все очень просто – не хочу тратить много своего времени на исправление ошибок.хочу круто и сразу (устал что-то исправлять).

3) Цена, срок