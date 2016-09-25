Переделать Рся

Для сайта netlifemodel.ru/my/ настроить рекламную компанию в гугл эдвордс с ценой клика ниже 150 руб. Занимаемся предоставлением удаленной работы для девушек. Работа состоит в том, что девушки общаются по в чате по веб камере.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна помощь с объявлением Рся.
Правильнее начать с 1 компании, ключей около 250, существующий ctr 0,15, надо поднять мин. до 0,30. Ключи сгруппированы по главному слову. Надо выполнить работы:
1) По поиску доп. ключей, найти пересечения ключей в других компаниях (активных не более 3).
2) Создать и протестировать различные заголовки и текста, попробовать с включением ключей в заголовок (подсвечиваются как и в директе) и по принципу тизерных сетей. Нужно создать два варианта каждого объявления. Одно со стандартным изображением, другое – с широкоформатным. Можно иметь в виду статистику по старым объявам (какие текста лучше и т.п.)
3) найти и поставить задачу дизайнерам (могу дать пару подходящих кандидатов) по обработке/поиску и закупки картинок для теста =)
4) Собрать, запустить, поиграться со ставками, протестировать, что работает лучше.
5) Будут еще задания, но надо сначала сделать это)
Что мне нужно от тебя:
1) Прочитать это задание и быть морально готовому к разговору голосом, давай ценить время друг друга =)
2) Показать примеры (статистику, и если еще доступ – идеально) созданных компаний для поиска и рся. Интересуют показы, стоимость, цтр, приятный бонус стоимость/количество лидов (можно для таких не раскрывать полную статистику), компании, где 5% трафика составляют объявы по ключам бренда рекламодателя показывать не надо=) Все очень просто – не хочу тратить много своего времени на исправление ошибок.хочу круто и сразу (устал что-то исправлять).
3) Цена, срок
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