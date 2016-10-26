Настройка и ведения рекламы Интернет-магазина!

Контекстная рекламаЗавершен16 заявок251 просмотр
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Добрый день!

Необходима настройка и ведение рекламы интернет-магазина по продаже материалов для ногтей, волос и ресниц: 

profi-market.kz

Прошу откликнуться грамотных и ответственных исполнителей

с/у Денис

7 лет назад
DenzelCH
37 летКазахстан
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
vlasyukslava
Вячеслав 
43 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
17 часов назад
7 лет назад
$90
5 дней
Всем привет! Работой со Славой доволен. РК настроена в срок. Трафик на сайт вырос в разы. Продолжаем сотрудничество по настройке РК на другие группы товаров. Также Вячеслав отвечает не интересующие вопросы. Рекомендую
Было приятно работать с данным заказчиком. Рекомендую к сотрудничеству!