Настройка и ведения рекламы Интернет-магазина!

Добрый день, мне необходимо сделать контекстную рекламу для автошколы в Гугл.Адвордсе и Яндекс.Директе. 1. Сейчас есть аккаунты - надо их донастроить 2. необходимо вести эту рекламу регулярно - мне необходимо максиальное кол-во кликов целевой аудитории
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Необходима настройка и ведение рекламы интернет-магазина по продаже материалов для ногтей, волос и ресниц:
Прошу откликнуться грамотных и ответственных исполнителей
с/у Денис
- Похожие заказы
- Контекстная реклама30 заявокЗакрыт7 лет назад
Что нужно сделать: [list][*]проанализировать сайт [*]дать рекомендации по повышению конверсии [*]при необходимости, написать ТЗ для копирайтеров/дизайнеров[/list]Обязательные требования к исполнителю: [list][*]свободный английский язык (письменный) [*]опыт работы в интернет-маркетинге от 3 лет [*]опыт работы с B2B сайтами [/list]Контекстная реклама8 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть задача рекламировать сайт сертифицированных Бадов и косметики. Один производитель. Сайт заточен под продажи. Оплата за подтвержденные заказы. Готовы платить 150-200 руб. за заказ. Регионы – Москва, М.О., другие города России. Доставка – курьером и ...Контекстная реклама4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо настроить таргетинг для сети студий танцев, основные направления pole dance, танцы на полотнах, растяжка, стрип пластика. Нужен человек с опытом и с примерами хорошей настройки.Контекстная реклама5 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте, необходимо настроить цели в соответствии с описанием: [url=http://prntscr.com/ck78jo]http://prntscr.com/ck78jo [/url]Контекстная реклама6 заявокЗакрыт7 лет назад
Настроить профессионально рекламные кампании в Google и Яндекс для спортивного интернет-магазина. При настройке учесть все возможности Google и Яндекс, контекстная реклама должна настраивается со всеми необходимыми параметрами: - Подобрать максимальное количество ключевых слов; - Сделать 1 запрос = ...Контекстная реклама14 заявокЗакрыт7 лет назад
Интересует цена, сроки, порядок работы.Контекстная реклама31 заявкаЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте! Нужна помощь в настройке Яндекс Директ, только настройка, нужен опытный человек. Ключевые слова есть, нужно сделать хорошую РК. Просьба цену. Так же нужен от вас постоянный доступ (skype, viber, голосом).Контекстная реклама20 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте, уважаемые исполнители. Xочу сделать все объявления в Директе с ценой (1500 поз.), и что бы эта цена была завязана на цену на сайте, т.е. при изменении цены на сайте - менялась и там. + я ...Контекстная реклама3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Закажу рекламную компанию у исполнителя, который предложит промо-код Гугл с бонусом бюджета.Контекстная реклама8 заявокЗакрыт7 лет назад