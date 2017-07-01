Создать ленту для Яндекс.Дзен

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Требуется создать кастомную ленту для сервиса Яндекс.Дзен и прогнать её через валидатор. Требования: https://yandex.ru/support/zen/publishers/rss.html

Оплата - по факту успешной валидации ленты.

6 лет назад
WP8Dolmetscher
Роман 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад